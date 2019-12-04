Рост влияния Китая несет как возможности, так и вызовы – лидеры НАТО

НАТО признает рост влияния Китая и считает, что его международная политика несет как возможности, так и вызовы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в лондонской декларации, принятой лидерами по итогам двухдневной встречи.

"Мы признаем, что растущее влияние и международная политика Китая несут как возможности, так и вызовы, которые нам нужно принимать вместе как Альянсу", - говорится в документе.

Чтобы оставаться в безопасности, "мы должны смотреть в будущее вместе", заявляют лидеры НАТО. "Мы обращаемся к широте и масштабам новых технологий, чтобы поддерживать свои технологические преимущества, сохраняя наши ценности и нормы. Мы будем продолжать повышать устойчивость нашего общества, а также критической инфраструктуры и энергетической безопасности. НАТО и союзники в рамках своих полномочий обязаны гарантировать безопасность наших коммуникаций, в частности 5G, признавая необходимость полагаться на безопасные и устойчивые системы", - говорится в заявлении.

НАТО объявило космос оперативной сферой, "признавая его важность в безопасности и урегулировании проблем безопасности, соблюдая международное право".

"Мы расширяем наши инструменты для реагирования на кибератаки и укрепляем нашу способность к готовности, сдерживанию и защите от гибридных тактик, которые стремятся подорвать нашу безопасность и общество. Мы усиливаем роль НАТО в безопасности человека", - отмечается в лондонской декларации.

Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи лидеров Альянса в Лондоне, НАТО впервые в своей истории официально высказывается с предупреждением в адрес Китая о том, что он отслеживает растущую военную силу Пекина.