Київ оголошує демарш Казахстану з приводу заяви президента про Крим

У МЗС України глибоко стурбовані повідомленнями ЗМІ про висловлювання президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва щодо заперечення анексії Криму Росією. Казахстанській стороні будуть зроблені відповідні демарші.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву пресцентру Міністерства.

"Україна завжди розглядала Казахстан як свого партнера і друга. Принципи взаємної довіри, поваги незалежності, державного суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів, рівноправності та невтручання у внутрішні справи одна одної, а також неухильне дотримання загальновизнаних норм міжнародного права лежать в основі міждержавних відносин між Україною і Республікою Казахстан", - сказано в заяві.

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Ці підвалини зафіксовані у підписаному ще в 1994 році Договорі про дружбу і співробітництво і з того часу Україна неухильно їх дотримувалась, кажуть у Києві. Дипломати підкреслюють, що слова Токаєва не тільки суперечать вищенаведеним засадам українсько-казахстанських стосунків, а й міжнародно-визнаній позиції, зафіксованій у резолюції ГА ООН №A/RES/68/262 від 27 березня 2014 року.

"Особливо прикро, що такі слова президента Казахстану прозвучали напередодні міністерського засідання ОБСЄ - організації, членами якої є обидві країни, а одним з засадничих принципів її, згідно з Гельсінським заключним актом, є повага до суверенітету та територіальної цілісності держав", - додали в МЗС.

В інтерв'ю для Deutsche Welle Токаєв заявив, що не називає те, що сталося з Кримом, анексією.

"Те, що сталося, те сталося. Анексія - це занадто важке слово стосовно Криму... Від початку ми вірили в мудрість, порядність російського керівництва", - сказав президент Казахстану.