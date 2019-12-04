Іспанія продовжила термін дислокації Patriot у Туреччині

Іспанія наступного року продовжить дислокацію комплексів ППО Patriot в рамках місії НАТО в Туреччині.

Про це сказав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес на саміті лідерів НАТО в Лондоні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

За словами Санчеса, з рішенням Іспанії погодилися й інші члени Альянсу.

За рішенням керівництва НАТО від 26 січня 2013 року, Нідерланди розмістили в провінції Адана на півдні Туреччини ЗРК Patriot.

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Рішення було прийнято у відповідь на погрози з сирійської території.

У січні 2015 року на зміну військовим з Нідерландів в Адану прибули іспанські комплекси, які розміщені в Туреччині вже четвертий рік.

У жовтні у ЗМІ з'явилася інформація, що Мадрид може відмовитися продовжувати дислокацію Patriot в Туреччині у відповідь на військову операцію Анкари на півночі Сирії.