Испания продлила срок дислокации Patriot в Турции

Испания в следующем году продолжит дислокацию комплексов ПВО Patriot в рамках миссии НАТО в Турции.

Об этом сказал премьер-министр Испании Педро Санчес на саммите лидеров НАТО в Лондоне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

По словам Санчеса, с решением Испании согласились и другие члены Альянса.

По решению руководства НАТО от 26 января 2013 года, Нидерланды разместили в провинции Адана на юге Турции ЗРК Patriot.

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Решение было принято в ответ на угрозы со сирийской территории.

В январе 2015 годa на смену военным из Нидерландов в Адану прибыли испанские комплексы, расположенные в Турции уже четвертый год.

В октябре в СМИ появилась информация, что Мадрид может отказаться продолжать дислокацию Patriot в Турции в ответ на военную операцию Анкары на севере Сирии.