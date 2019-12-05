Німецькі емігранти заробляють більше, ніж їхні співвітчизники вдома

Німці, що живуть за кордоном, зароблять в середньому на 12 тисяч євро на рік більше, ніж їхні співгромадяни, які працюють на батьківщині.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DW, про це йдеться в результатах дослідження Федерального інституту досліджень народонаселення та Дуйсбургського університету в Ессені, опублікованому в середу, 4 грудня.

"Понад 60 відсотків респондентів повідомили, що чистий дохід домогосподарств за кордоном був "кращим" або "набагато кращим", ніж їхній дохід за рік до цього", - повідомив експерт інституту досліджень народонаселення Андреас Етте.

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Серед жінок та людей з нижчим рівнем освіти ця різниця ще більша.

Щороку з Німеччини на постійне проживання в інші країни виїжджає близько 180 тисяч громадян. Водночас на батьківщину повертаються 130 тисяч німців. Близько 76 відсотків німецьких емігрантів мають вищу освіту.

Найпопулярнішою країною для еміграції для громадян ФРН є Швейцарія - туди переїжджає кожен п'ятий емігрант. За нею йдуть Австрія, США та Велика Британія.

Головною причиною еміграції громадян ФРН є кар'єрні цілі та прагнення змінити стиль життя. Приблизно 37 відсотків заявили, що причиною переїзду стала кар'єра партнера. Кожен п'ятий емігрант переїхав на навчання.

Більшість німецьких емігрантів є молодими людьми у віці від 20 до 40 років. Середній вік становить 36-37 років.