Чехія спрощує надання громадянства нащадкам емігрантів
Діти і внуки чехів, які емігрували з Чехословаччини до 1989 року, ймовірно, зможуть отримати громадянство Чехії в спрощеному порядку.
Відповідний проєкт закону схвалили депутати Сенату, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.
Згідно з рішенням, нащадки емігрантів могли б отримати громадянство Чехії, написавши відповідну заяву. Заявники повинні надати документацію, яка детально доводить, коли і як їхні батьки чи бабусі та дідусі втратили його.
Аналогічні умови набуття громадянства пропонувало Міністерство внутрішніх справ ще 2013 року, проте депутати нижньої палати відкинули поправку, аргументуючи тим, що чеськими громадянами стали б і люди, які не є носіями чеської мови і раніше ніколи не бували в Чехії.
Ініціатива, нині схвалена урядом, могла б, на думку МВС, допомогти сотням людей з чеським корінням, зокрема й тим, що мешкають у Венесуелі.
Документ ще має підписати президент.
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