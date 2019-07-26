Чехія спрощує надання громадянства нащадкам емігрантів

Діти і внуки чехів, які емігрували з Чехословаччини до 1989 року, ймовірно, зможуть отримати громадянство Чехії в спрощеному порядку.

Відповідний проєкт закону схвалили депутати Сенату, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.

Згідно з рішенням, нащадки емігрантів могли б отримати громадянство Чехії, написавши відповідну заяву. Заявники повинні надати документацію, яка детально доводить, коли і як їхні батьки чи бабусі та дідусі втратили його.

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Аналогічні умови набуття громадянства пропонувало Міністерство внутрішніх справ ще 2013 року, проте депутати нижньої палати відкинули поправку, аргументуючи тим, що чеськими громадянами стали б і люди, які не є носіями чеської мови і раніше ніколи не бували в Чехії.

Ініціатива, нині схвалена урядом, могла б, на думку МВС, допомогти сотням людей з чеським корінням, зокрема й тим, що мешкають у Венесуелі.

Документ ще має підписати президент.

Нагадаємо, карту поляка тепер можна отримати в усіх країнах світу.