Зеленський каже, що прагне "не на словах, а на ділі" іти до стандартів НАТО

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна зміцнює боєздатність армії та наближає усі сфери оборони до стандартів НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це він сказав під час урочистого зібрання з нагоди відзначення 28-ї річниці Збройних сил України у Києві.

"Я переконаний, що міцним фундаментом для ЗСУ є декілька дуже важливих речей. Перша річ – це розвиток. Ми не стоїмо на місці, ми зміцнюємо нашу боєздатність та вишкіл, ми прагнемо не на словах, не на плакатах, а на ділі наближати наше військо до стандартів НАТО", - наголосив Зеленський.

За словами президента, наближення до стандартів НАТО стосується повноцінного реформування усіх сфер оборони, військового управління, логістики, підготовки, озброєння та гідного забезпечення українських військових і їхніх родин.

Як відомо, у НАТО діє близько 2000 рекомендаційних стандартів. Водночас досі залишалося невизначеним те, яку кількість стандартів має впровадити Україна, щоби говорити про повну оперативну сумісність своїх збройних сил із натівськими.

У жовтні Україна і НАТО домовились про перехід на новий формат відносин, який, серед іншого, передбачає зміну підходів до того, як Україна буде адаптувати стандарти НАТО у власних збройних силах, та як Альянс це перевірятиме.

Нагадаємо, раніше Зеленський підтвердив бажання отримати ПДЧ в НАТО. Проте офіційна позиція української влади полягає в тому, що Україна не буде подавати заявку на ПДЧ, оскільки вважає чинною подану на Бухарестському саміті в 2008 році.

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