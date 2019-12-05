Зеленский говорит, что стремится "не на словах, а на деле" идти к стандартам НАТО

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина укрепляет боеспособность армии и приближает все сферы обороны к стандартам НАТО.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал во время торжественного собрания по случаю 28-й годовщины Вооруженных сил Украины в Киеве.

"Я убежден, что прочным фундаментом для ВСУ есть несколько очень важных вещей. Первая вещь - это развитие. Мы не стоим на месте, мы укрепляем нашу боеспособность и обучение, мы стараемся не на словах, на плакатах, а на деле приближать наше войско к стандартам НАТО ", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, приближение к стандартам НАТО касается полноценного реформирования всех сфер обороны, военного управления, логистики, подготовки, вооружения и достойного обеспечения украинских военных и их семей.

Как известно, в НАТО действует около 2000 рекомендательных стандартов. В то же время до сих пор оставалось неопределенным том, какое количество стандартов должна внедрить Украина, чтобы говорить о полной оперативной совместимости своих вооруженных сил с натовскими.

В октябре Украина и НАТО договорились о переходе на новый формат отношений, который, среди прочего, предусматривает изменение подходов к тому, как Украина будет адаптировать стандарты НАТО в собственных вооруженных силах, и как Альянс это проверять.

Напомним, ранее Зеленский подтвердил желание получить ПДЧ в НАТО. Однако официальная позиция украинской власти заключается в том, что Украина не будет подавать заявку на ПДЧ, поскольку считает действующей представленную на Бухарестском саммите в 2008 году.

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