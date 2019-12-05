Україна пропонує змінити "представників Донбасу" у складі ТКГ у Мінську

У президента Зеленського будуть просувати ідею про розширення або заміну представників ОРДЛО, які "представляють Донбас" у складі Тристоронньої контактної групи на Донбасі.

Про це заявив помічник президента України Андрій Єрмак на зустрічі у Лондоні, організованій Chatham House та "Українською призмою", повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Єрмак нагадав, що Мінські домовленості, які мають виконати Україна та Росія для врегулювання конфлікту на Донбасі, передбачають консультації із "представниками територій".

"Раніше на цих територіях (у Донецькій та Луганській областях. - ЄП) жило 6 мільйонів людей, зараз (у ОРДЛО) лишилося 1,5 мільйони. Інші поїхали", - наголосив він, додавши, що багато переселенців живе на підконтрольній території України.

На думку Києва, мають бути внесені зміни у ТКГ таким чином, щоби відобразити позицію переселенців.

"Ми хочемо, щоб представниками територій були люди, які мають зв’язок, мають прописку, нерухомість – тобто мають юридичну прив’язку щодо того, що вони мажуть представляти ці території", - пояснив він.

"Ми хочемо, щоби це були люди добре відомі на Донбасі", - розповів Єрмак.

Він повідомив, що це нова ідея, і не став уточняти, чи вона обговорювалася з іншими учасниками ТКГ.

Єрмак також заявив, що команда президента має готовність до зміни Конституції після "нормандських переговорів", але обіцяє обмежити ці зміни питаннями децентралізації, в тому числі щодо ОРДЛО.

Окрім того, за словами Єрмака, Зеленський планує продовжити закон "про особливий статус" після "нормандського саміту".