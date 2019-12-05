Новий глава дипломатії ЄС планує відвідати Україну однією із перших
Новий глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що візит до України повинен стати одним із перших закордонних візитів, які він здійснить на новій посаді.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС, про це Боррель сказав на зустрічі з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком у Братиславі на полях міністерської зустрічі ОБСЄ.
"Україна має бути однією з перших держав, яку я маю намір відвідати", - зазначив високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель, який замінив на посту Федеріку Могеріні.
Боррель підтвердив незмінність підходів ЄС щодо питання застосування санкцій стосовно Росії з метою повного виконання Мінських домовленостей, а також відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.
Вадим Пристайко наголосив на необхідності подальшого активного залучення ЄС до процесу стабілізації ситуації на Донбасі та поінформував про підготовку до саміту у "Нормандському форматі" на рівні глав держав та урядів.
Співрозмовники обговорили актуальні питання двосторонніх відносин Україна-ЄС, зокрема можливий візит в Україну Борреля.
Нагадаємо, під час виступу на міністерській раді ОБСЄ Боррель висловив позитивні сподівання у зв’язку з майбутнім самітом "нормандської четвірки".