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Новый глава дипломатии ЕС планирует посетить Украину одной из первых

Четверг, 5 декабря 2019, 13:11

Новый глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что визит в Украину должен стать одним из первых зарубежных визитов, которые он осуществит в новой должности.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом Боррель сказал на встрече с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в Братиславе на полях министерской встречи ОБСЕ.

"Украина должна быть одной из первых стран, которую я намерен посетить", - отметил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который сменил на этом посту Федерику Могерини.

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Боррель подтвердил неизменность подходов ЕС к вопросу применения санкций в отношении России с целью полного выполнения Минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Вадим Пристайко отметил необходимость дальнейшего активного привлечения ЕС к процессу стабилизации ситуации на Донбассе и проинформировал о подготовке к саммиту в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений Украина-ЕС, в частности возможный визит в Украину Борреля.

Напомним, во время выступления на министерском совете ОБСЕ Боррель выразил позитивные ожидания в связи с предстоящим саммитом "нормандской четверки".

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