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Украина и Ватикан договорились активизировать сотрудничество

Четверг, 5 декабря 2019, 14:54

В рамках участия делегации Украины в 26-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ глава внешнеполитического ведомства Украины Вадим Пристайко встретился с секретарем по межгосударственным отношениям Ватикана Полом Ричардом Галлахером.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.

"В ходе встречи Вадим Пристайко выразил благодарность за солидарность Ватикана и лично Папы Франциска с Украиной и помощь в то время, когда наше государство противостоит вооруженной агрессии России.

Стороны подтвердили общую настроенность активизировать двусторонний диалог, обсудили взаимодействие в вопросе освобождения незаконно удерживаемых Россией граждан Украины ", - рассказали в МИД.

Также стороны обсудили возможности дальнейшего привлечения гуманитарной помощи Ватикана Украине.

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МИД Пристайко
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