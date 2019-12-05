Украина и Ватикан договорились активизировать сотрудничество

В рамках участия делегации Украины в 26-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ глава внешнеполитического ведомства Украины Вадим Пристайко встретился с секретарем по межгосударственным отношениям Ватикана Полом Ричардом Галлахером.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.

"В ходе встречи Вадим Пристайко выразил благодарность за солидарность Ватикана и лично Папы Франциска с Украиной и помощь в то время, когда наше государство противостоит вооруженной агрессии России.

Стороны подтвердили общую настроенность активизировать двусторонний диалог, обсудили взаимодействие в вопросе освобождения незаконно удерживаемых Россией граждан Украины ", - рассказали в МИД.

Также стороны обсудили возможности дальнейшего привлечения гуманитарной помощи Ватикана Украине.