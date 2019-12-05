У Боснії призначили прем'єр-міністра, узгодивши питання НАТО

Парламент Боснії і Герцеговини у четвер призначив Зорана Тегельтію новим прем'єр-міністром країни після 13-місячного глухого кута з формування уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Тегельтія, сербський економіст, який обіймав посаду міністра фінансів боснійської автономної Республіки Сербської, отримав посаду після компромісу між конкуруючими етнічними лідерами країни минулого місяця.

Звертаючись до законодавців, він сказав, що пріоритетом його уряду є реформи, необхідні для здобуття статусу кандидата на членство в ЄС, а також відновлення переговорів з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими установами. Очікується, що уряд буде сформований до кінця року.

"Ми повинні розблокувати процеси в уряді та парламенті, прийняти бюджет на наступний рік і знову активізувати заморожені інвестиції, щоб стимулювати зростання", - сказав він.

Тегельтія, член владного Альянсу незалежних соціал-демократів (SNSD) боснійських сербів, був висунутий лідером партії Мілорадом Додіком, який також є сербським членом президії Боснії і Герцеговини.

Незгода між сербським, хорватським та боснійським членами щодо того, як рухатись до інтеграції в НАТО, перекрила формування нового уряду.

Після бурхливої дискусії з депутатами від опозиції Тегельтія був затверджений 28 голосами в 42-місному парламенті.

Відповідно до компромісу, досягнутого президією, програма реформ, яку вимагає НАТО в рамках процесу інтеграції Боснії до Альянсу і яка раніше була заблокована боснійськими сербами, повинна бути надіслана до НАТО через день після того, як парламент затвердить Тегельтію прем'єр-міністром.

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