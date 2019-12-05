В Боснии назначили премьер-министра, согласовав вопрос НАТО

Парламент Боснии и Герцеговины в четверг назначил Зорана Тегельтию новым премьер-министром страны после 13-месячного тупика по формированию правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Тегельтия, сербский экономист, занимавший пост министра финансов боснийской автономной Республики Сербской, получил должность после компромисса между конкурирующими этническими лидерами страны в прошлом месяце.

Обращаясь к законодателям, он сказал, что приоритетом его правительства являются реформы, необходимые для получения статуса кандидата на членство в ЕС, а также возобновление переговоров с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми учреждениями. Ожидается, что правительство будет сформировано до конца года.

"Мы должны разблокировать процессы в правительстве и парламенте, принять бюджет на следующий год и снова активизировать замороженные инвестиции, чтобы стимулировать рост", - сказал он.

Тегельтия, член правлящего Альянса независимых социал-демократов (SNSD) боснийских сербов, был выдвинут лидером партии Милорадом Додиком, который также является сербским членом президиума Боснии и Герцеговины.

Несогласие между сербским, хорватским и боснийским членами относительно того, как двигаться к интеграции в НАТО, перекрыла формирование нового правительства.

После бурной дискуссии с депутатами от оппозиции Тегельтия был утвержден 28 голосами в 42-местном парламенте.

Согласно компромиссу, достигнутому президиумом, программа реформ, которую требует НАТО в рамках процесса интеграции Боснии в Альянс и которая ранее была заблокирована боснийскими сербами, должна быть направлена ​​в НАТО через день после того, как парламент утвердит Тегельтию премьер-министром.

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