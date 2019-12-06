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"Нормандський саміт" у Парижі триватиме три години: розклад зустрічі

П'ятниця, 6 грудня 2019, 13:51

Зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" розпочнеться у Парижі 9 грудня о 16 годині за місцевим часом (17:00 за Києвом).

Про це заявила представниця німецького уряду Ульріке Деммер, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Укрінформ.

"Робоче засідання в чотиристоронньому форматі має розпочатися о 16.00. Спільна конференція запланована на 19.00", - сказала Деммер, маючи на увазі паризький час.

За її словами, у Берліні сподіваються, що результатом першого за 3 роки саміту стане "новий імпульс у мирному процесі та погодження нових кроків".

Деммер зазначила, що з жовтня 2016 року, коли відбувся попередній саміт, не вдалося просунутися в питанні мирного процесу, але в 2019 році "з'явилася нова динаміка" та вдалося зробити конкретні кроки.

Сьогодні в німецькому уряді повідомили, що Ангела Меркель перед початком саміту планує провести двосторонні зустрічі з президентами України і Росії.

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Нормандський саміт
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