"Нормандський саміт" у Парижі триватиме три години: розклад зустрічі

Зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" розпочнеться у Парижі 9 грудня о 16 годині за місцевим часом (17:00 за Києвом).

Про це заявила представниця німецького уряду Ульріке Деммер, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Укрінформ.

"Робоче засідання в чотиристоронньому форматі має розпочатися о 16.00. Спільна конференція запланована на 19.00", - сказала Деммер, маючи на увазі паризький час.

За її словами, у Берліні сподіваються, що результатом першого за 3 роки саміту стане "новий імпульс у мирному процесі та погодження нових кроків".

Деммер зазначила, що з жовтня 2016 року, коли відбувся попередній саміт, не вдалося просунутися в питанні мирного процесу, але в 2019 році "з'явилася нова динаміка" та вдалося зробити конкретні кроки.

Сьогодні в німецькому уряді повідомили, що Ангела Меркель перед початком саміту планує провести двосторонні зустрічі з президентами України і Росії.