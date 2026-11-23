Ветеран 5-ї окремої штурмової бригади Андрій Болобан продовжує спортивну історію новими досягненнями. Після перемоги на всеукраїнських "Іграх ветеранів" у дисципліні кросфіт він бере участь в професійних поєдинках "Ліги професійного самбо 11.0".

У жовтні Андрій здобув золото на "Іграх ветеранів", які відбулися в Івано-Франківську. Для нього спорт – не епізодична активність, а постійна частина життя. Тренування не припиняються, а кожне нове змагання стає можливістю перевірити власні сили та поставити перед собою наступну мету.

Для ветерана ця участь має значення, яке виходить за межі спортивного результату.

"Для мене участь у Лізі професійного самбо – це не просто спортивний виклик, а можливість власним прикладом показати, що життя після війни та отриманих поранень не закінчується. Я позиціоную себе як ветерана і хочу донести суспільству просту думку: ми поруч, ми продовжуємо жити, працювати, тренуватися, ставити цілі та досягати їх. Я виходжу на килим не за співчуттям, а заради результату та можливості показати, що ветерани мають майбутнє, силу й амбіції", – говорить Андрій Болобан.

Його спортивний шлях – це не історія про повернення до колишнього життя, а про рух уперед, нові цілі та готовність приймати виклики. Золото у кросфіті вже є. На черзі – професійні поєдинки з самбо.