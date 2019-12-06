Туреччина спростувала поступки щодо плану НАТО для країн Балтії

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина не йшла на поступки при обговоренні плану НАТО з оборони країн Балтії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Türk.

"Твердження про поступки Туреччини щодо планів НАТО не відповідають дійсності", - заявив Чавушоглу.

Він додав, що план НАТО для країн Балтії "не буде оприлюднений до публікації плану Альянсу щодо захисту Туреччини від загроз, зокрема терористів YPG / PYD / PKK".

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Нагадаємо, перед самітом лідерів НАТО турецький президент Таїп Ердоган домагався вигідних для себе рішень щодо підтримки турецької кампанії у Сирії.

Анкара погрожувала заблокувати схвалення плану для Балтії, якщо союзники відмовляться визнати терористами радикальні курдські організації (які вважають причетними до терактів на території Туреччини).

Однак після переговорів з Анкарою план офіційно затвердили.

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