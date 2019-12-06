Турция опровергла уступки по плану НАТО для стран Балтии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не шла на уступки при обсуждении плана НАТО по обороне стран Балтии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Türk.

"Утверждение об уступках Турции относительно планов НАТО не соответствует действительности", - заявил Чавушоглу.

Он добавил, что план НАТО для стран Балтии "не будет обнародован до публикации плана Альянса по защите Турции от угроз, в том числе террористов YPG / PYD / PKK".

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Напомним, перед саммитом лидеров НАТО турецкий президент Тайип Эрдоган добивался выгодных для себя решений по поддержке турецкой кампании в Сирии.

Анкара пригрозила заблокировать принятие плана для Балтии, если союзники откажутся признать террористами радикальные курдские организации (которые считают причастными к терактам на территории Турции).

Однако после переговоров с Анкарой план официально утвердили.

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