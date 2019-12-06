Меркель в Аушвіці заявила про глибокий сором Німеччини за Голокост

Ангела Меркель під час свого першого візиту до колишнього нацистського табору смерті Аушвіц на території Польщі заявила, що відчуває "глибокий сором" за скоєні нацистським режимом злочини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

У своєму виступі вона розповіла про звірства, здійснені нацистами, в результаті яких у таборі загинули 1,1 млн людей під час Другої світової війни.

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"Те, що тут сталося, не можна охопити здоровим глуздом", - сказала вона в присутності польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

За її словами, слід пам’ятати про злочини німців, називати винних та віддавати шану жертвам. Зазначивши, що вона "відчуває глибокий сором", Меркель сказала: "Ми ніколи не повинні забути".

Меркель стала третім канцлером Німеччини, яка відвідала табір. Її символічна поїздка відбувається перед 75-ою річницею звільнення радянськими військами Аушвіца від нацистів 27 січня 1945 року.

Напередодні Меркель поінформувала про виділення урядом Німеччини 60 мільйонів євро у бюджет фонду, який здійснює роботи із консервації будівель в колишньому таборі.