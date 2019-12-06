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Меркель в Аушвице заявила о глубоком стыде Германии за Холокост

Пятница, 6 декабря 2019, 15:22

Ангела Меркель во время своего первого визита в бывший нацистский лагерь смерти Аушвиц на территории Польши заявила, что испытывает "глубокий стыд" за совершенные нацистским режимом преступления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

В своем выступлении она рассказала о зверствах, совершенных нацистами, в результате которых в лагере погибли 1,1 миллиона человек во время Второй мировой войны.

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"То, что здесь произошло, нельзя охватить здравым смыслом", - сказала она в присутствии польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.

По ее словам, следует помнить о преступлениях немцев, называть виновных и отдавать дань памяти жертвам. Отметив, что она "чувствует глубокий стыд", Меркель сказала: "Мы никогда не должны забывать".

Меркель стала третьим канцлером Германии, посетившим лагерь. Ее символическая поездка происходит перед семьдесят пятой годовщиной освобождения советскими войсками Освенцима от нацистов 27 января 1945 года.

Накануне Меркель сообщила о выделении правительством Германии 60 млн евро в бюджет фонда, который осуществляет работы по консервации зданий в бывшем лагере.

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