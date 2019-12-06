Вибух у словацькій багатоповерхівці: 5 загиблих, є ризик обвалу

Щонайменше п'ятеро людей загинули внаслідок вибуху газу, який стався 6 грудня в 12-поверховому будинку в місті Прешов на сході Словаччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на АР.

Пожежники заявили, що інші люди потрапили у пастку на даху, а будівля горить і може обвалитися.

Пожежники кажуть, що вибух стався між 9-м та 12-м поверхами, і кілька людей втекли на дах.

Поліція назвала ситуацію дуже серйозною.

Прессекретар рятувальних служб Алена Кркова заявила, що десятки людей можуть бути поранені. За останніми даними, кількість потерпілих становить 40 осіб.