Вибух у словацькій багатоповерхівці: 5 загиблих, є ризик обвалу
П'ятниця, 6 грудня 2019, 16:30
Щонайменше п'ятеро людей загинули внаслідок вибуху газу, який стався 6 грудня в 12-поверховому будинку в місті Прешов на сході Словаччини.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на АР.
Пожежники заявили, що інші люди потрапили у пастку на даху, а будівля горить і може обвалитися.
Пожежники кажуть, що вибух стався між 9-м та 12-м поверхами, і кілька людей втекли на дах.
Поліція назвала ситуацію дуже серйозною.
Прессекретар рятувальних служб Алена Кркова заявила, що десятки людей можуть бути поранені. За останніми даними, кількість потерпілих становить 40 осіб.
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