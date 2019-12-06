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Взрыв в словацкой многоэтажке: пятеро погибших, есть риск обрушения

Пятница, 6 декабря 2019, 16:30

По меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва газа, который произошел 6 декабря в 12-этажном доме в городе Прешов на востоке Словакии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Пожарные заявили, что другие люди оказались в ловушке на крыше, а здание горит и может обвалиться.

Пожарные говорят, что взрыв произошел между 9-м и 12-м этажами, и несколько человек побежали на крышу.

 
 
 

Полиция назвала ситуацию очень серьезной.

Пресс-секретарь спасательных служб Алена Кркова заявила, что десятки людей могут быть ранены.

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