Взрыв в словацкой многоэтажке: пятеро погибших, есть риск обрушения
Пятница, 6 декабря 2019, 16:30
По меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва газа, который произошел 6 декабря в 12-этажном доме в городе Прешов на востоке Словакии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.
Пожарные заявили, что другие люди оказались в ловушке на крыше, а здание горит и может обвалиться.
Пожарные говорят, что взрыв произошел между 9-м и 12-м этажами, и несколько человек побежали на крышу.
Полиция назвала ситуацию очень серьезной.
Пресс-секретарь спасательных служб Алена Кркова заявила, что десятки людей могут быть ранены.
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