Адвокат Трампа звинуватив експосла Йованович у зловживанні фіндопомогою Україні

Адвокат президента США Руді Джуліані заявив, що більша частина з $5,3 млрд, виділених США для допомоги Україні, була передана неурядовим організаціям, які користувалися підтримкою посольства США в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Джуліані написав у Twitter.

"У той час послом була Йованович, свідок у "полюванні на відьом". Це посольство наказало поліції не проводити розслідування", - написав Джуліані, вказуючи на колишнього посла в Києві Марі Йованович.

Shocking disclosure:



Much of the $5.3B in US Aid Ukraine reported as misused was given to the embassy’s favored NGO’s.



At the time Yovanovitch, witness for the Witchunt, was the Amb. That embassy directed the police not to investigate.



Wonder why Obama forgot Art. 2, Sec. 3. — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 6, 2019

Джуліані також написав, що колишній президент США Барак Обама за Конституцією зобов'язаний був запитувати розслідування випадків корупції в країнах, яким США надають кошти.

"Для демократів стало величезним шоком, що Дональд Трамп попросив провести розслідування щодо порушень законів США і зловживання важко зароблених платниками податків доларів. Це називається його юридичним зобов'язанням за статтею 2, ч. 3 Конституції США, яке ігнорувалося Обамою", - написав він.

Нагадаємо, цього тижня Джуліані прилітав до Києва і зустрівся з експрокурорами Юрієм Луценком, Віктором Шокіним і Костянтином Куликом нібито в рамках створення документального серіалу.

Згадані особи зіграли певну роль у поширенні заяв сумнівного характеру про колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, колишнього посла Марі Йованович і громадян України, які публікували компрометуючу інформацію про главу виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта.

На основі заяв українських експрокурорів Трамп і Джуліані тиснули на Україну, щоб президент Володимир Зеленський оголосив про початок розслідування, яке допоможе Трампу перемогти на виборах 2020 року.