Адвокат Трампа звинуватив експосла Йованович у зловживанні фіндопомогою Україні

Адвокат президента США Руді Джуліані заявив, що більша частина з $5,3 млрд, виділених США для допомоги Україні, була передана неурядовим організаціям, які користувалися підтримкою посольства США в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Джуліані написав у Twitter.

"У той час послом була Йованович, свідок у "полюванні на відьом". Це посольство наказало поліції не проводити розслідування", - написав Джуліані, вказуючи на колишнього посла в Києві Марі Йованович.

Shocking disclosure:



Much of the $5.3B in US Aid Ukraine reported as misused was given to the embassy’s favored NGO’s.



At the time Yovanovitch, witness for the Witchunt, was the Amb. That embassy directed the police not to investigate.



Wonder why Obama forgot Art. 2, Sec. 3.