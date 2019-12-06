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Адвокат Трампа звинуватив експосла Йованович у зловживанні фіндопомогою Україні

П'ятниця, 6 грудня 2019, 17:27

Адвокат президента США Руді Джуліані заявив, що більша частина з $5,3 млрд, виділених США для допомоги Україні, була передана неурядовим організаціям, які користувалися підтримкою посольства США в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Джуліані написав у Twitter.

"У той час послом була Йованович, свідок у "полюванні на відьом". Це посольство наказало поліції не проводити розслідування", - написав Джуліані, вказуючи на колишнього посла в Києві Марі Йованович.

Джуліані також написав, що колишній президент США Барак Обама за Конституцією зобов'язаний був запитувати розслідування випадків корупції в країнах, яким США надають кошти.

"Для демократів стало величезним шоком, що Дональд Трамп попросив провести розслідування щодо порушень законів США і зловживання важко зароблених платниками податків доларів. Це називається його юридичним зобов'язанням за статтею 2, ч. 3 Конституції США, яке ігнорувалося Обамою", - написав він.

Нагадаємо, цього тижня Джуліані прилітав до Києва і зустрівся з експрокурорами Юрієм Луценком, Віктором Шокіним і Костянтином Куликом нібито в рамках створення документального серіалу.

Згадані особи зіграли певну роль у поширенні заяв сумнівного характеру про колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, колишнього посла Марі Йованович і громадян України, які публікували компрометуючу інформацію про главу виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта.

На основі заяв українських експрокурорів Трамп і Джуліані тиснули на Україну, щоб президент Володимир Зеленський оголосив про початок розслідування, яке допоможе Трампу перемогти на виборах 2020 року.

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