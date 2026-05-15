В МЗС Грузії заявили, що вказали Україні на перешкоди у нормалізації відносин

Під час зустрічі з міністром закордонних справ України у Кишиневі глава МЗС Грузії Мака Бочорішвілі вказала йому на "позиції, які продовжують перешкоджати нормалізації двосторонніх відносин".

Про це повідомили у грузинському МЗС, пише "Європейська правда".

У відомстві підкреслили, що під час зустрічі обговорення зосередилося на послідовній політичній та гуманітарній підтримці України з боку Грузії.

"Водночас грузинська сторона наголосила на існуючих викликах у відносинах між Грузією та Україною, зокрема на кроках, зроблених українською владою протягом останніх років, та позиціях, які продовжують перешкоджати нормалізації двосторонніх відносин", – заявили у міністерстві.

Там також підкреслили, що сторони підтвердили важливість відновлення здорових дипломатичних відносин та висловили готовність продовжувати діалог.

Міністри закордонних справ України та Грузії зустрілися у п’ятницю, 15 травня, на полях зустрічі Комітету міністрів Ради Європи.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що сторони продовжують розвивати прозорий, прагматичний та конструктивний українсько-грузинський діалог.

Ці перемовини відбулися у продовження зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єра Грузії Іраклія Кобахідзе, що відбулась на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані 4 травня.

Після зустрічі прем’єр Грузії зазначив, що, попри існуючі складнощі, між двома країнами зберігається "дуже довга історія дружби", і грузинська сторона готова зробити все для нормалізації відносин як між державами, так і між урядами.

