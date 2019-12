Адвокат Трампа обвинил экс-посла Йованович в злоупотреблении финпомощью Украине

Адвокат президента США Руди Джулиани заявил, что большая часть из $5,3 млрд., выделенных США для помощи Украине, была передана неправительственным организациям, пользовавшихся поддержкой посольства США в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Джулиани написал в Twitter.

"В то время Йованович, свидетель в "охоте на ведьм", был послом. Это посольство приказало полиции не проводить расследование", - написал Джулиани, указывая на бывшего посла в Киеве Мари Йованович.

Shocking disclosure:



Much of the $5.3B in US Aid Ukraine reported as misused was given to the embassy’s favored NGO’s.



At the time Yovanovitch, witness for the Witchunt, was the Amb. That embassy directed the police not to investigate.



Wonder why Obama forgot Art. 2, Sec. 3.