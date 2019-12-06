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Адвокат Трампа обвинил экс-посла Йованович в злоупотреблении финпомощью Украине

Пятница, 6 декабря 2019, 17:27

Адвокат президента США Руди Джулиани заявил, что большая часть из $5,3 млрд., выделенных США для помощи Украине, была передана неправительственным организациям, пользовавшихся поддержкой посольства США в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Джулиани написал в Twitter.

"В то время Йованович, свидетель в "охоте на ведьм", был послом. Это посольство приказало полиции не проводить расследование", - написал Джулиани, указывая на бывшего посла в Киеве Мари Йованович.

Джулиани также написал, что бывший президент США Барак Обама по Конституции обязан был запрашивать расследование случаев коррупции в странах, которым США предоставляют средства.

"Для демократов стало огромным шоком, что Дональд Трамп попросил провести расследование в отношении нарушений законов США и злоупотребления с трудом заработанных налогоплательщиками долларов. Это называется его юридическим обязательством по статье 2, гл. 3 Конституции США, игнорировавшихся Обамой", - написал он.

Напомним, на этой неделе Джулиани прилетал в Киев и встретился с экс-прокурорамы Юрием Луценко, Виктором Шокиным и Константином Куликом якобы в рамках создания документального сериала.

Упомянутые лица сыграли определенную роль в распространении заявлений сомнительного характера о бывшем вице-президента США Джо Байдене, бывшем после Мари Йованович и гражданах Украины, публиковавших компрометирующую информацию о главе избирательной кампании Трампа Поле Манафорте.

На основе заявлений украинских экс-прокуроров Трамп и Джулиани давили на Украину, чтобы президент Владимир Зеленский объявил о начале расследования, которое поможет Трампу победить на выборах 2020 года.

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