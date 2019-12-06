Адвокат Трампа обвинил экс-посла Йованович в злоупотреблении финпомощью Украине

Адвокат президента США Руди Джулиани заявил, что большая часть из $5,3 млрд., выделенных США для помощи Украине, была передана неправительственным организациям, пользовавшихся поддержкой посольства США в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Джулиани написал в Twitter.

"В то время Йованович, свидетель в "охоте на ведьм", был послом. Это посольство приказало полиции не проводить расследование", - написал Джулиани, указывая на бывшего посла в Киеве Мари Йованович.

Shocking disclosure:



Much of the $5.3B in US Aid Ukraine reported as misused was given to the embassy’s favored NGO’s.



At the time Yovanovitch, witness for the Witchunt, was the Amb. That embassy directed the police not to investigate.



Wonder why Obama forgot Art. 2, Sec. 3. — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 6, 2019

Джулиани также написал, что бывший президент США Барак Обама по Конституции обязан был запрашивать расследование случаев коррупции в странах, которым США предоставляют средства.

"Для демократов стало огромным шоком, что Дональд Трамп попросил провести расследование в отношении нарушений законов США и злоупотребления с трудом заработанных налогоплательщиками долларов. Это называется его юридическим обязательством по статье 2, гл. 3 Конституции США, игнорировавшихся Обамой", - написал он.

Напомним, на этой неделе Джулиани прилетал в Киев и встретился с экс-прокурорамы Юрием Луценко, Виктором Шокиным и Константином Куликом якобы в рамках создания документального сериала.

Упомянутые лица сыграли определенную роль в распространении заявлений сомнительного характера о бывшем вице-президента США Джо Байдене, бывшем после Мари Йованович и гражданах Украины, публиковавших компрометирующую информацию о главе избирательной кампании Трампа Поле Манафорте.

На основе заявлений украинских экс-прокуроров Трамп и Джулиани давили на Украину, чтобы президент Владимир Зеленский объявил о начале расследования, которое поможет Трампу победить на выборах 2020 года.