Нічна повітряна тривога у Гельсінкі порушила роботу транспорту

Через безпрецедентне для Фінляндії оголошення повітряної тривоги у столичному регіоні під ранок 15 травня чимало автобусів не вийшли на маршрути за графіком, деякі магазини відкрилися із затримкою.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Повітряна тривога, оголошену під ранок 15 травня для Гельсінкі та столичного регіону Уусімаа, відобразилася на автобусному русі.

Так, у період з 5 до 10 ранку не відбулися близько 400 автобусних рейсів, оскільки водії дослухались до рекомендацій "залишатись у приміщенні" в сповіщенні про тривогу. Транспортний оператор HSL повідомляє, що адміністрація дозволила водіям діяти на власний розсуд і ті, хто вирішив прийти на роботу згідно з графіком, виїхали на маршрути.

З метро, трамваями та залізницею відчутних перебоїв не було.

У медичних закладах більшість персоналу прийшли на роботу вчасно, з боку пацієнтів масової відсутності на заплановані прийоми теж не було.

Окремі супермаркети у регіоні відкрилися пізніше через спізнення працівників. Так само із затримкою відкрилися низка шкіл і дитсадків.

Через тривогу також призупиняли роботу аеропорту Гельсінкі, що призвело до скасування та переспрямування низки рейсів.

Нагадаємо, вранці 15 травня у столичному регіоні Уусімаа оголосили повітряну тривогу, оскільки фінські військові отримали попередження про можливе потрапляння ударних безпілотників у повітряний простір країни.

У підсумку порушень повітряного простору не зафіксували. В уряді захищають рішення про повітряну тривогу, наголошуючи, що ризики були реальними.

Протягом весни у Фінляндії було шість випадків, коли українські дрони, які летіли атакувати порти РФ на Балтійському морі, потрапили у повітряний простір країни – чотири в кінці березня і два на початку травня.

Президент країни Александр Стубб закликав громадян зберігати спокій, та констатував, що такі інциденти ймовірно будуть повторюватися.

Повітряну тривогу оголошували також у прикордонних з РФ районах Латвії, у підсумку потрапляння дронів на територію країни не зафіксували.

Читайте також Друзів України лякають дрони: як удари по балтійських портах РФ створюють проблеми для Києва