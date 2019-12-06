Суд над Марківим: італійська партія просить ЄС надіслати спостерігачів

Секретар італійської партії "+Europa" надіслав листа президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Лаєн та єврокомісару з питань юстиції Дідьє Рейндерсу з проханням надіслати офіційних спостерігачів від Єврокомісії на всі засідання апеляційного суду у справі українського військового Віталія Марківа.

Про це йдеться у заяві партії, повідомляє "Європейська правда".

У листі Бенедетто Делла Ведова прослідковує "суперечності та безглуздість" вироку, виголошеного судом без доведення вини і "без жодного слідства на місці злочину".

"Виходячи з цього, секретар "+Europa" попросив президента фон дер Ляєн та комісара Рейндерса забезпечити присутність спостерігачів від Європейської комісії в апеляційному процесі Віталія Марківа", - йдеться в заяві.

"Віталій Марків був ідеальним винуватцем. Він є іммігрантом. Більше того, йому пощастило: він отримав італійське громадянство, оскільки виріс в нашій країні зі своєю родиною. У журналістських публікаціях, які судова влада прийняла та посилила, він одразу став офіційно "українським нацистом", "бандерівцем" так само, як змальовувалися десятиліттями радянською пропагандою українські патріоти", - сказано в листі.

Нагадаємо, суд італійського міста Павія визнав винним нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі на Донбасі у 2014 році. Марківа засудили до 24 років ув'язнення.

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