Суд над Маркивым: итальянская партия просит ЕС направить наблюдателей

Секретарь итальянской партии "+ Europa" направил письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен и еврокомиссару по вопросам юстиции Дидье Рейндерсу с просьбой прислать официальных наблюдателей от Еврокомиссии на все заседания апелляционного суда по делу украинского военного Виталия Маркива.

Об этом говорится в заявлении партии, сообщает "Европейская правда".

В письме Бенедетто Делла Ведова прослеживает "противоречия и нелепости" приговора, произнесенного судом без доказательства вины и "без всякого следствия на месте преступления".

"Исходя из этого, секретарь "+Europa" попросил президента фон дер Ляен и комиссара Рейндерса обеспечить присутствие наблюдателей от Европейской комиссии в апелляционном процессе Виталия Маркива", - говорится в заявлении.

"Виталий Маркив был идеальным виновником. Он является иммигрантом. Более того, ему повезло: он получил итальянское гражданство, поскольку вырос в нашей стране со своей семьей. В журналистских публикациях, которые судебная власть приняла и усилила, он сразу стал официально "украинским нацистом" , "бандеровцем" так же, как изображались десятилетиями советской пропагандой украинские патриоты", - говорится в письме.

Напомним, суд итальянского города Павия счел виновным нацгвардейця Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли на Донбассе в 2014 году. Маркива приговорили к 24 годам заключения.

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