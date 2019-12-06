Курс на ЄС і НАТО у Парижі не обговорюватимуть - Гончарук

Питання європейського та євроатлантичного курсу України остаточно визначене, тому немає жодних підстав для того, щоб воно стало предметом обговорення, зокрема, під час саміту в "нормандському" форматі.

Про це, відповідаючи на запитання "Європейської правди", заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Курс на ЄС та НАТО остаточно обраний українським народом та зафіксований в документі найвищої юридичної сили. Тому я не бачу ані підстав, ані можливостей для того, щоб це питання стало предметом обговорення, зокрема, під час саміту в "нормандському форматі" - заявив прем'єр.

Нагадаємо, зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" розпочнеться у Парижі 9 грудня о 16 годині за місцевим часом (17:00 за Києвом).

6 грудня в німецькому уряді повідомили, що Ангела Меркель перед початком саміту планує провести двосторонні зустрічі з президентами України і Росії.

Помічник президента України Андрій Єрмак напередодні в Лондоні заявив, що найважливішим етапом виконання Мінських домовленостей є проведення місцевих виборів на територіях, які сьогодні не підконтрольні Україні.

За його словами, команда президента України має готовність провести конституційну реформу за підсумками саміту, але обіцяє обмежити ці зміни питаннями децентралізації, в тому числі щодо ОРДЛО.

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