Курс на ЕС и НАТО в Париже обсуждаться не будет - Гончарук

Вопрос европейского и евроатлантического курса Украины окончательно определен, поэтому нет никаких оснований для того, чтобы он стал предметом обсуждения, в частности, во время саммита в "нормандском" формате.

Об этом, отвечая на вопрос "Европейской правды", заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Курс на ЕС и НАТО окончательно выбран украинским народом и зафиксирован в документе высшей юридической силы. Поэтому я не вижу ни оснований, ни возможностей для того, чтобы этот вопрос стал предметом обсуждения, в частности, во время саммита в "нормандском формате", - заявил премьер.

Напомним, встреча лидеров стран "нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (17:00 по Киеву).

6 декабря в немецком правительстве сообщили, что Ангела Меркель перед началом саммита планирует провести двусторонние встречи с президентами Украины и России.

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