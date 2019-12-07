В Європарламенті похвалили Україну за амбітний європейський порядок денний

Глава делегації комітету з міжнародних справ Європейського парламенту, яка відвідала Україну 5-7 листопада, похвалив нову українську владу за амбітний європейський порядок денний і кроки, спрямовані на ефективнішу євроінтеграцію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві глави комітету Девіда Макаллістера, оприлюдненій парламентом в суботу.

"Ми висловили вдячність за амбітний європейський порядок денний і за заходи, вже ухвалені для забезпечення ефективної координації між різними установами задля реалізації Угоди про асоціацію між ЄС і Україною. Очікування українських громадян від їхніх політиків - це перетворення країни в сучасну, прозору, добре функціонуючу демократію, і наша Угода про асоціацію є вирішальним засобом для досягнення цієї мети. Зі свого боку, ми будемо продовжувати прагнути зробити все можливе, щоб наблизити Україну до ЄС", - заявив Макаллістер.

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За його словами, у Європарламенті цінують справжню рішучість нової влади реформувати країну в ключових областях, таких як боротьба з корупцією. Водночас європарламентарі закликають українську владу опиратися на попередні досягнення та усунути недоліки, що залишилися.

Також у Європарламенті схвально оцінили так званий "турборежим" нової влади, давши, однак, свої рекомендації.

"Ми розуміємо прагнення використовувати імпульс для реформ і наголошуємо на необхідності збереження місця для належного парламентського розгляду і формування культури політичного діалогу та інклюзивності", - заявив Макаллістер.

Нагадаємо, посол ЄС в Україні Матті Маазікас раніше схвально відгукнувся про так званий "турборежим" українського уряду та парламенту.