Францію чекає "чорний вівторок": профспілки продовжили страйк

У Франції профспілки вирішили продовжити страйк до вівторка, 10 грудня – на цей день призначена нова масова демонстрація проти запланованої пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Після успіху національного страйку 5 грудня, коли на заклик профспілок до демонстрацій приєдналися, за підрахунками поліції, понад 800 тисяч людей по всій Франції, на міжпрофспілкових переговорах було вирішено продовжити страйк і провести новий день масових демонстрацій у вівторок, 10 грудня.

Через демонстрації і страйки у "чорний четвер" 5 грудня виторг у французькому секторі торгівлі скоротився в середньому на 30%. Торговий союз Франції висловив серйозну стурбованість, нагадавши, що французька торгівля за останній рік вже сильно постраждала від руху "жовтих жилетів".

Тим часом у п'ятницю, за повідомленням оператора французьких залізниць (SNCF), були скасовані 90% швидкісних поїздів TGV і 70% регіональних експресів. У Парижі, як і раніше, повністю закриті 10 з 14 гілок метро. Вийшли на лінії лише третина автобусів. Затори в столичному регіоні досягли рекордних 347 км.

У менших масштабах триває страйк у французьких школах. Про намір підтримати тривалий страйк оголосили в п'ятницю і профспілки студентів. Страйк підтримали також дві профспілки поліції.

На тлі масштабної протестної мобілізації президент Емманюель Макрон ​​заявив про свій "спокій і рішучість провести реформу" пенсійної системи. За його словами, її остаточна "загальна архітектура" буде оголошена вже наступного тижня після завершення переговорів з профспілками.

Пенсійна реформа передбачає перехід від складної системи з 42 різних режимів до універсальної пенсійної системи починаючи з 2025 року. В рамках реформи буде змінено принцип нарахування пенсій і започатковано перехід до системи пенсійних балів.

Уряд планує провести реформу через парламент на початку 2020 року.