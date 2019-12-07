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В Грузії затонуло риболовецьке судно

Субота, 7 грудня 2019, 16:43

Риболовецьке судно затонуло минулої ночі недалеко від курортного грузинського міста Кобулеті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Новости-Грузия".

Завантажений хамсою сейнер слідував до порту Поті. У воді судно зіткнулося з великим колодою і отримало пробоїну.

Сейнер затонув за лічені хвилини, але в результаті інциденту ніхто не постраждав. Рибалок врятували члени екіпажу іншого судна, що пропливало поряд.

"На сейнері було близько 30 тонн вантажу. Капітан викликав сили порятунку і всі вісім членів екіпажу були благополучно врятовано", - повідомив в ефірі Суспільного телебачення один з врятованих Джемал Годерідзе.

Затонуле судно належало жителю Поті. Воно було досить старим і вже мало певні пошкодження переднього корпусу.

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