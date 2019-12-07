В Грузії затонуло риболовецьке судно
Риболовецьке судно затонуло минулої ночі недалеко від курортного грузинського міста Кобулеті.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Новости-Грузия".
Завантажений хамсою сейнер слідував до порту Поті. У воді судно зіткнулося з великим колодою і отримало пробоїну.
Сейнер затонув за лічені хвилини, але в результаті інциденту ніхто не постраждав. Рибалок врятували члени екіпажу іншого судна, що пропливало поряд.
"На сейнері було близько 30 тонн вантажу. Капітан викликав сили порятунку і всі вісім членів екіпажу були благополучно врятовано", - повідомив в ефірі Суспільного телебачення один з врятованих Джемал Годерідзе.
Затонуле судно належало жителю Поті. Воно було досить старим і вже мало певні пошкодження переднього корпусу.