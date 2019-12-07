Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Евродепутаты засыпают Apple письмами из-за "российского Крыма"

Le Monde заявила, что имеет доказательства взлома почты штаба Макрона хакерами из РФ

США накануне "нормандского саммита" заявили о непоколебимой поддержке Украины

Взрыв в многоэтажке в Словакии: 7 погибших, 1 пропавший без вести






В Грузии затонуло рыболовецкое судно

Суббота, 7 декабря 2019, 16:43

Рыболовецкое судно затонуло минувшей ночью недалеко от курортного грузинского города Кобулети.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Новости-Грузия".

Загруженный хамсой сейнер следовал в порт Поти. В воде судно столкнулось с большим бревном и получило пробоину.

Сейнер затонул за считанные минуты, но в результате инцидента никто не пострадал. Рыбаков спасли члены экипажа другого судна, которое проплывало рядом.

"На сейнере было около 30 тонн груза. Капитан вызвал силы спасения и все восемь членов экипажа были благополучно спасены", - сообщил в эфире Общественного телевидения один из спасенных Джемал Годеридзе.

Затонувшее судно принадлежало жителю Поти. Оно было довольно старым и уже мало определенные повреждения переднего корпуса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Грузия инциденты
powered by lun.ua