В Грузии затонуло рыболовецкое судно

Рыболовецкое судно затонуло минувшей ночью недалеко от курортного грузинского города Кобулети.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Новости-Грузия".

Загруженный хамсой сейнер следовал в порт Поти. В воде судно столкнулось с большим бревном и получило пробоину.

Сейнер затонул за считанные минуты, но в результате инцидента никто не пострадал. Рыбаков спасли члены экипажа другого судна, которое проплывало рядом.

"На сейнере было около 30 тонн груза. Капитан вызвал силы спасения и все восемь членов экипажа были благополучно спасены", - сообщил в эфире Общественного телевидения один из спасенных Джемал Годеридзе.

Затонувшее судно принадлежало жителю Поти. Оно было довольно старым и уже мало определенные повреждения переднего корпуса.