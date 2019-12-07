У Зеленського кажуть, що Мінські угоди потребують уточнення

У команді президента Володимира Зеленського вважають, що Мінські угоди потребують уточнення, оскільки вони були укладені п'ять років тому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв'ю виданню Die Welt розповів помічник президента України Андрій Єрмак.

"Нове керівництво української держави не тільки словами, але й діями довело, що виконує всі зобов’язання у рамках Мінських домовленостей, а саме відведення військ на домовлених пунктах по лінії розмежування. Від іншої сторони ми очікуємо такої ж готовності. При цьому є зрозумілим, що Мінські домовленості були прийняті 5 років тому і вони вже потребують уточнень", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що у перемовинах команда президента переслідує чітку ціль – відновити суверенітет та цілісність української території, та сподівається, що Німеччина та Франція у цьому підтримають Україну як і раніше.

Говорячи про формулу Штайнмаєра, Єрмак сказав, що вона повинна стати частиною українського законодавства. За його словами, формула регулює лише умови зміни особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей з тимчасового на постійний.

"Що стосується проведення місцевих виборів, то найголовніше - це те, що вони мають проводитись за законами України, які передбачають що вибори не можуть відбуватись за наявності на території України будь-яких іноземних військових частин, угруповань, техніки", - додав Єрмак.

Нагадаємо, зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" розпочнеться у Парижі 9 грудня о 16 годині за місцевим часом (17:00 за Києвом).

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