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Більшість німців відмовляться від різдвяної ілюмінації заради клімату

Неділя, 8 грудня 2019, 15:43

Більшість німців збираються зменшити використання святкової підсвітки під час різдвяних і новорічних свят з міркувань захисту клімату.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, проведеного для агентства DPA.

За даними опитування, в цілому 57 відсотків опитаних заявили, що вони зменшать використання різдвяного освітлення або навіть взагалі не будуть використовувати його.

11% респондентів заявили, що обійдуться без новорічних вогнів в цьому році через проблеми з кліматом, а 10% заявили, що мають намір робити так в майбутньому.

Проте, 35 відсотків сказали, що відмова він новорічної ілюмінації для них не варіант.

Думки розділились щодо того, чи повинно бути менше подібного освітлення на будівлях і на вулицях - 44% виступили "за" і стільки ж - проти.

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