"Відійдуть вбік і поговорять": у Кремлі планують зустріч Зеленського і Путіна

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив про намір провести зустріч Володимира Зеленського і Владіміра Путіна в рамках саміту у нормандському форматі в Парижі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС, про це він сказав у програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Россия-1" в неділю.

За його словами, формат і тривалість зустрічі Зеленського і Путіна буде залежати від графіка роботи лідерів під час саміту.

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"Є намір провести таку двосторонню зустріч. Просто буде багато залежати від того, як буде побудований графік роботи самої "четвірки", - сказав він.

"(Зеленський і Путін – Ред.) навіть можуть відійти вбік удвох і поговорити там 30 хвилин, а можуть півтори години", - додав Ушаков.

Зустріч в "нормандському форматі" призначена на 9 грудня 2019 року в Парижі.

Президенти Росії, України і Франції, а також канцлер Німеччини обговорять проблеми врегулювання конфлікту на Донбасі.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що окрім чотиристоронніх переговорів "нормандської четвірки" щодо Донбасу може відбутися і двостороння зустріч Владіміра Путіна і Володимира Зеленського.