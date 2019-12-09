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Голова дипломатії ЄС: позиція Франції не послабить позицію України на Нормандії

Понеділок, 9 грудня 2019, 10:37

Позиція Франції не послабить позицію України на саміті в нормандському форматі 9 грудня у Парижі.

Про це перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми думаємо, що на цій зустрічі ми зможемо продовжити працювати та просуватися до мирного та стійкого рішення для українського конфлікту, що є одним з найважливіших пріоритетів, які ми маємо розв'язати в Євросоюзі", - сказав очільник дипломатії ЄС щодо "нормандського саміту".

На запитання про те, чи позиція Франції може послабити позицію України на саміті, Боррель відповів: "Ні, чому ви так кажете? Європа щодо цього повністю об'єднана".

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не вважає Росію і Китай основною небезпекою для НАТО, і закликав до нового діалогу з Москвою.

Нагадаємо, двостороння зустріч президентів України та Росії у Парижі узгоджена та за планом відбудеться вже після заходів у нормандському форматі.

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Боррель Нормандський саміт
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