Глава дипломатии ЕС: позиция Франции не ослабит позиции Украины на "Нормандии"

Позиция Франции не ослабит позиции Украины на саммите в нормандском формате 9 мая в Париже.

Об этом перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы думаем, что на этой встречи мы сможем продолжить работать и продвигаться к мирному и устойчивому решению для украинского конфликта, что является одним из важнейших приоритетов, которые мы должны решить в Европейском Союзе", - сказал глава дипломатии ЕС по поводу "нормандского саммита".

На вопрос о том, может ли позиция Франции ослабить позиции Украины на саммите, Боррель ответил: "Нет, почему вы так говорите? Европа в этом полностью объединена".

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает Россию и Китай основной опасностью для НАТО, и призвал к новому диалогу с Москвой.

Напомним, двусторонняя встреча президентов Украины и России в Париже согласована и по плану состоится уже после мероприятий в нормандском формате.