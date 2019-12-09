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Украина и Польша заключили соглашение о разведке и добыче газа на Львовщине

Понедельник, 9 декабря 2019, 14:47

Польская компания PGNiG SA и украинская группа компаний ERU заключили соглашение о разведке и добыче природного газа во Львовской области.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службу Министерства иностранных дел Польши.

Соглашение предусматривает бурение на начальном этапе разведочной скважины глубиной до 2,5 тыс. м, проведение мероприятий по проектированию расположения других скважин. Работы планируют начать, как только будут получены все необходимые разрешения.

Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач, который принял участие в подписании соглашения, "подчеркнул важность договоренностей для укрепления польско-украинских отношений и безопасности в регионе".

По словам польской стороны, добывающий потенциал на Львовщине аналогичен крупнейшему месторождению природного газа в Польше.

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