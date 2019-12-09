"Венецианка" похвалила очищение судейского самоуправления в реформе Зеленского

Европейская комиссия "За демократию через право", более известная как Венецианская комиссия, в целом положительно оценила положения закона "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления "№ 193-IX, касающиеся очищения органов судейского управления.

Об этом говорится в статье "Очищай медленно: что понравилось и что возмутило "Венецианку" в судебной реформе Зеленского", в которой проанализирован вывод Венецианской комиссии.

В частности, комиссия положительно оценила привлечение международных экспертов в работе конкурсной комиссии в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) и очищение Высшего совета правосудия (ВРП) от нечестных членов через Этическую комиссию.

По мнению "Венецианки", участие международных экспертов повышает "общественное доверие к судебной власти и может помочь преодолеть "корпоративизм", когда недобросовестные судьи сдерживают очищение судов.

"Комиссия отметила, что такой подход соответствует предыдущим выводам комиссии о важности привлечения международных экспертов в условиях Украины и предоставления им ключевой роли, в частности в процессе отбора судей Высшего антикоррупционного суда", - говорится в статье.

Также "Венецианка" приветствовала сближение ВРП и ВККС (последняя теперь становится фактически вспомогательным органом ВРП), поскольку признала, что существование этих двух органов усложняет систему судейского управления в Украине, и фактически призвала в будущем отказаться от ВККС.

В то же время комиссия отметила, что прописанный в законе механизм увольнения судей, в котором ключевая роль принадлежит этической комиссии, может поставить под сомнение независимость ВРП и быть признанным неконституционным.