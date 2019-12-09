Переговори Путіна і Зеленського завершилися, зустрічалися делегаціями та віч-на віч

Двостороння зустріч президентів України та РФ, що тривала у Єлисейському палаці, щойно добігла завершення.

Як повідомляє з Парижа кореспондент "Європейської правди", про її завершення повідомила французька сторона.

Їхня зустріч тривала понад годину. Принаймні у частині переговорів брали участь представники "Нафтогазу" (Андрій Вітренко), Газпрому (Олексій Міллер) та український і російський міністри, відповідальні за питання енергетики (Олексій Оржель та Олександр Новак).

Після переговорів за участю делегацій президенти Путін і Зеленський провели переговори тет-а-тет, які тривали менше півгодини.

Результати переговорів наразі не повідомляються.

Відомо, що лідери зібралися на спільну робочу вечерю у форматі "четвірки", під час якої мають узгодити спільне рішення.