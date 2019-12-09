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Переговоры Путина и Зеленского завершились, говорили делегациями и тет-а-тет

Понедельник, 9 декабря 2019, 22:00

Двусторонняя встреча президентов Украины и РФ, которая проходила в Елисейском дворце, только что завершилась.

Как сообщает из Парижа корреспондент "Европейской правды", о ее завершении сообщила французская сторона.

Встреча длилась более часа. По крайней мере в части переговоров участвовали представители "Нафтогаза" (Андрей Витренко), Газпрома (Алексей Миллер) и украинский и российский министры, отвечающие за вопросы энергетики (Алексей Оржель и Александр Новак).

После переговоров с участием делегаций президенты Путин и Зеленский провели переговоры тет-а-тет, которые, как уточнили в Елисейском дворце, "длились 10-15 минут".

Результаты переговоров пока не сообщаются.

Как утверждает команда президента Франции лидеры "нормандки" собрались на совместный рабочий ужин в формате "четверки", во время которого должны согласовать общее решение.

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