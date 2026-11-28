Лівопопулістська німецька партія BSW відмовилася від посилення розмежування з ультраправою "Альтернативою для Німеччини".

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Як зазначається, відповідне рішення підтримала більшість делегатів на національному з’їзді партії в Дрездені. Після цього кілька учасників оголосили про вихід із BSW, зокрема один із її співзасновників Клаус Ернст.

На з’їзді, у якому взяли участь близько 600 делегатів, розглядали пропозицію групи членів-засновників щодо встановлення чіткіших обмежень на співпрацю з "АдН".

Зокрема вони вимагали виключити створення коаліцій з партією відсутність офіційної толерантності, відсутність голосів за кандидата від "АдН" під час виборів, але спільні пропозиції, спільне голосування та, можливо, також письмові угоди з ультраправими.

Проросійська політикиня та очільниця партії Сара Вагенкнехт заявила, що "АдН" не є довгостроковим стратегічним партнером її партії.

"Але доки існує можливість для конкретних змін і покращень, ми маємо нею скористатися", – сказала вона.

Такий підхід партія вже застосовує у федеральній землі Саксонія-Ангальт. Після земельних виборів у вересні "АдН" отримала там 39 місць, а BSW – п'ять із загальних 83 місць у парламенті. Разом вони мають більшість.

Нещодавнє соціологічне опитування свідчить, що більшість німців хоче дострокових виборів, найпопулярнішою партією залишається "АдН".

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