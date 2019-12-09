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Путін не погодився на пропозиції Зеленського щодо нових газових контрактів – Нафтогаз

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Путін не погодився на пропозиції Зеленського щодо нових газових контрактів – Нафтогаз

Понеділок, 9 грудня 2019, 22:59

Україна та Росія не досягли домовленості про новий контракт на транзит та постачання газу за підсумками переговорів президентів.

Про це заявив журналістам у Єлисейському палаці виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє з Парижа кореспондент  "Європейської правди".

За його словами, переговори за участю президентів не принесли кінцевої домовленості щодо нового контракту.

"Ми домовилися, що будемо і далі домовлятися", - сказав він.

Вітренко наголосив, що подальші переговори, як і раніше, триватимуть за участю Євросоюзу, у тристоронньому форматі.

Раніше повідомлялося, що на переговорах у Парижі до Путіна й Зеленського приєдналися представник "Нафтогазу", міністр Олексій Оржель та їхні російські колеги. Україна наполягала на підписанні довготермінового контракту.

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