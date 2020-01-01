Новорічна ніч у Брюсселі: спалені автомобілі, більше 200 арештів і кілька поранених

Бельгійські правоохоронці провели 185 адміністративних і 26 судових арештів протягом новорічної ночі у Брюсселі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію RTBF.

Протягом новорічної ночі у бельгійській столиці спалили близько 20 автомобілів і один скутер. Також пожежникам довелося ліквідувати кілька пожеж, спричинених підпалами сміттєвих баків.

"Це вражаючі цифри, але поліція швидко втрутилася в дуже різних місцях. Проблеми в жодному з районів не встигли набрати обертів. У нас склалося враження, що нам вдалося не допустити погіршення ситуації до рівня минулого року " – сказав представник поліції Брюсселя Олів’є Слосс.

Не обійшлося в новорічну ніч у Брюсселі і без постраждалих.

Так, в одному з районів незначні поранення отримали двє поліцейських, які змогли продовжити роботу після надання їм допомоги.

Крім того, невідомий отримав ножове поранення на станції Беккант близько 2 ночі, його стан важкий.

Також невідомі закидали камінням один з трамваїв, розбивши у ньому всі вікна, на площі Сен-П'єр було зруйновано автобусну зупинку.