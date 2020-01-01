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Новогодняя ночь в Брюсселе: сожженные автомобили, более 200 арестов и несколько раненых

Среда, 1 января 2020, 11:14

Бельгийские правоохранители провели 185 административных и 26 судебных арестов в течение новогодней ночи в Брюсселе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.

В течение новогодней ночи в бельгийской столице сожгли около 20 автомобилей и один скутер. Также пожарным пришлось ликвидировать несколько пожаров, вызванных поджогами мусорных баков.

"Это впечатляющие цифры, но полиция быстро вмешалась в очень разных местах. Проблемы в одном из районов не успели набрать обороты. У нас сложилось впечатление, что нам удалось не допустить ухудшения ситуации до уровня прошлого года ", – сказал представитель полиции Брюсселя Оливье Слосс.

Не обошлось в новогоднюю ночь в Брюсселе и без пострадавших.

Так, в одном из районов незначительные ранения получили две полицейских, которые смогли продолжить работу после оказания им помощи.

Кроме того, неизвестный получил ножевое ранение на станции Беккант около 2 ночи, его состояние тяжелое.

Также неизвестные забросали камнями один из трамваев, разбив в нем все окна, на площади Сен-Пьер был разрушен автобусную остановку.

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