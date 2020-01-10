У Німеччині росіянина засудили до 7 років за експорт в РФ продукції подвійного призначення

Суд в Гамбурзі засудив до семи років тюремного ув'язнення 69-річного росіянина, визнавши його винним в експорті в Росію товарів подвійного призначення в обхід європейських санкцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Суд визнав доведеним, що підприємець з Баден-Вюртемберга в 2014-2018 роках поставляв до Росії продукцію, яку можна використовувати в авіації та космічній галузі. ЄС ввів суворе ембарго на поставки таких товарів в РФ в 2014 році через анексію Криму.

За даними німецької прокуратури, росіянин, зокрема, доставив до Росії 4,5 кг хімічної речовини декаборан для компанії в Москві. Хімікат використовується для виготовлення ракетного палива та вибухових речовин.

Деякі хімічні матеріали він провозив в багажі літаком, тим самим наражаючи на небезпеку співробітників митниці і мандрівників.

Інші поставки включали спеціальні преси, які можуть бути використані для виготовлення ракетних деталей.

За даними Федеральної прокуратури, росіянин, який живе в Німеччині протягом 25 років, навмисно вводив в оману митницю під час поставок, надаючи неправдиву інформацію.