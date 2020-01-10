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В Германии россиянина приговорили к 7 годам за экспорт в РФ продукции двойного назначения

Пятница, 10 января 2020, 11:28

Суд в Гамбурге приговорил к семи годам тюремного заключения 69-летнего россиянина, признав его виновным в экспорте в Россию товаров двойного назначения в обход европейских санкций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Суд счел доказанным, что предприниматель из Баден-Вюртемберга в 2014-2018 годах поставлял в Россию продукцию, которую можно использовать в авиации и космической отрасли. ЕС ввел строгое эмбарго на поставки таких товаров в РФ в 2014 году из-за аннексии Крыма.

По данным немецкой прокуратуры, россиянин, в частности, доставил в Россию 4,5 кг химического вещества декаборан для компании в Москве. Химикат используется для изготовления ракетного топлива и взрывчатых веществ.

Некоторые химические материалы он провозил в багаже ​​самолетом, тем самым подвергая опасности сотрудников таможни и путешественников.

Другие поставки включали специальные прессы, которые могут быть использованы для изготовления ракетных деталей.

По данным Федеральной прокуратуры, россиянин, живущий в Германии в течение 25 лет, намеренно вводил в заблуждение таможню при поставках, предоставляя ложную информацию.

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Германия санкции
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