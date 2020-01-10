Глава МЗС Естонії: переговори про вступ в ЄС Албанії і Північної Македонії слід почати навесні

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу підкреслив необхідність рухатися далі в питанні розширення ЄС і почати переговори про включення в нього Північної Македонії та Албанії вже цієї весни.

Про це він сказав на зустрічі з комісаром ЄС з питань переговорів про розширення і політики добросусідства Олівером Варгеї, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Рейнсалу заявив, що Естонія підтримує базовану на суворій умовності політику розширення і готова зробити свій внесок у те, щоб ЄС міг підтримати в проведенні реформ країни, які очікують запрошення до переговорів про вступ.

"Важливо підтримувати якомога тісніший політичний контакт з державами Західних Балкан", - сказав Рейнсалу.

"Зближення регіону з ЄС також побічно є питанням нашої безпеки", – додав міністр. За словами Рейнсалу, необхідно докласти зусиль для відкриття переговорів про вступ напередодні саміту ЄС – Західні Балкани в Загребі цієї весни.

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Албанія і Північна Македонія повинні були почати офіційні переговори про вступ до ЄС в минулому році. Президент Франції Еммануель Макрон заблокував старт переговорів в жовтні і заявив, що буде продовжувати робити це до тих пір, поки не буде реформовано процес прийому країн в блок.

Макрон виступив проти відкриття переговорів, незважаючи на попередження про те, що подальші затримки з приєднанням Північної Македонії та Албанії можуть підірвати стабільність Балканському регіоні. У відповідь на затримку лідер Північної Македонії пішов у відставку і призначив позачергові парламентські вибори на 12 квітня.